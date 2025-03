Calcio serie D: Castelfidardo-L’Aquila 3-1, punti d’oro per la salvezza

Castelfidardo (Ancona), 31 marzo 2025 – Ritorno alla vittoria per il Castelfidardo che supera con tre gol l'Aquila in casa conquistando punti importanti in zona salvezza. Grande prova della formazione di Giuliodori contro una corazzata, terza in classifica, anche se erano altri i propositi dei rossoblu a inizio campionato. Quelli di lottare per il primo posto ormai sfumato.

I tre punti ieri facevano quindi più gola ai fidardensi che volevano tornare a tutti i costi alla vittoria dopo due soli punti conquistati nelle ultime cinque giornate. Non c'è Imbriola nei fidardensi, squalificato, ma torna Nanapere e il suo ritorno dopo la squalifica alla fine si fa sentire. Doppietta per il numero undici biancoverde mentre il primo gol porta la firma di Braconi.

E' un Castelfidardo determinato a non lasciare punti per strada dopo la beffa di una settimana prima a Notaresco e Fabbri e compagni partono bene occupando subito la metà campo avversaria, ma il primo pericolo è rossoblu, al 5', con Banegas che di destro da buona posizione non inquadra la porta. Al 13' però il Castelfidardo la sblocca: Cotugno dalla destra mette in mezzo per Braconi che al volo di destro batte Michielin, per un gol di pregevole fattura.

Nanapere potrebbe raddoppiare: fa tutto bene mettendo pressione sulla trequarti avversaria, recuperando un ottimo pallone, ma il pallonetto non è preciso (21'). Appena passata la mezz'ora arriva il pareggio dell'Aquila. Incomprensione della retroguardia di casa con Banegas che di sinistro al volo da fuori area batte Elezaj, subentrato all'infortunato Munari. L'ultima emozione del primo tempo un tiro di Cotugno, al 39', dalla distanza, deviato in angolo.

Inizio ripresa con il botto per il Castelfidardo che ritrova il vantaggio con Nanapere, il più lesto a insaccare dopo una ribattuta del portiere ospite su conclusione di Cotugno. L'Aquila ci prova ma trova davanti un Castelfidardo ben organizzato e pronto a ripartire, come al 15', con Nanapere in contropiede, che serve Cotugno da ottima posizione, con la difesa abruzzese che si salva. Elezaj si supera al primo vero tentativo del secondo tempo con l'ex Giampaolo che da posizione ravvicinata impegna il portiere dei fidardensi evitando il 2-2. Arriva invece il 3-1 per i locali su azione di calcio d'angolo, con sponda di Braconi e sul secondo palo il più lesto è Nanapere che trova la doppietta.

Il tabellino

CASTELFIDARDO 3 – L'AQUILA 1 CASTELFIDARDO: Munari (30' pt Elezaj), Costanzi (45' st Fossi), Fabbri, Gambini, Morganti, Vecchio, Baldini, Miotto (45' st Carano), Braconi (33' st Caprari), Cotugno (26' st Madonna), Nanapere. All. Giuliodori. L'AQUILA: Michielin, Gueli (40' st Russo), Di Santo (22' st Zuccherato), Barberini, Del Pinto, Banegas, Persano (22' st Belloni), Alessandretti, Giampaolo (22'st Sereni), Brunetti, Misuraca. All. De Feudis. ARBITRO: Mancini di Pistoia RETI: 12' pt Braconi, 32' pt Banegas, 5' st e 20' st Nanapere.