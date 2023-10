Calcio, serie D. Cenaia sotto il "Tau». Ostacolo Altopascio

Non è una novità assoluta la sfida in programma per oggi pomeriggio tra Tau Altopascio e Cenaia. Le due squadre si erano già affrontate negli scorsi anni in Eccellenza, adesso si ritrovano in Serie D per la settima giornata del girone E. Il Tau arriva dal grande exploit di Livorno, con la squadra di mister Venturi che una settimana fa è passato per 4 a 2 al Picchi (triplett di Andofi) infliggendo il primo ko agli amaranto e riuscendo a restare in quella zona playoff. Il Tau ha iniziato molto bene questa stagione con 3 vittorie (tutte in trasferta), 2 pareggi e una sconfitta. Non è ancora arriva la vittoria tra le mura amiche, un motivo in più per la squadra di Venturi di andare a caccia dei tre punti quest’oggi contro il Cenaia. Gara che lo stesso Venturi non sottovaluta e in settimana ha ritenuto la sfida odierna "la più difficile del campionato". Dall’altra parte arriva un Cenaia affamato di punti. La vittoria manca ormai da oltre un mese e fare punti inizia a diventare un obbligo per togliersi dalla zona playout. Mister Macelloni dovrà fare a meno del lungodegente Barsotti, di Di Giuseppe, Macchia e Velani, sperando di poter recuperare a pieno Bruzzi.

l.b.