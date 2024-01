Calcio Serie D. Certaldo, serve reagire: "Una batosta pesante»

Il girone di ritorno del Certaldo è iniziato con una sconfitta, quella di domenica scorsa al Comunale contro la Sammaurese. Rispetto al 4-0 subito all’andata, però, stavolta l’1-0 finale dei romagnoli sarà veramente duro da digerire per i viola valdelsani, per il modo in cui è maturato. La squadra di mister Alberto Ramerini non è infatti riuscita a portare a casa la vittoria, dopo aver dominato in lungo e in largo. "Onestamente non mi rendo ancora conto di come si sia fatto a perdere questa partita – esordisce l’allenatore certaldese –. Abbiamo fatto una partita, sopratutto nel secondo tempo, straordinaria, sempre nella loro metà campo tirando sette o otto volte in porta. Purtroppo quando non fai gol nel calcio, una volta su cento poi succedono anche queste partite qui. L’unica volta che si sono affacciati nella nostra metà campo, a cinque minuti dalla fine, ci hanno punito in un azione che per altro era da interrompere per un fallo su un nostro giocatore. Diventa difficile analizzare questa partita perché ai ragazzi non gli posso dire niente, su un campo quasi impraticabile hanno tirato fuori una prestazione di assoluto spessore".

Un ko che rischia di pesare enormemente sul morale della squadra, che ora insieme a tutto lo staff tecnico dovrà quindi essere brava a gestire questa situazione perché la strada intrapresa è sicuramente quella giusta. "La squadra è sempre più coesa ed unita tra i reparti – ammette Ramerini –. Si è visto anche contro la Sammaurese, primo tempo alla pari dove era difficile giocare. Nella ripresa siamo stati a trazione più offensiva, con loro che non sono mai usciti dalla loro metà campo. Abbiamo creato sette, otto situazioni da gol, che su un terreno in quelle condizioni era praticamente impossibile. I punti, però, purtroppo sono quelli che sono e questa batosta penso che sia molto pesante, soprattutto a livello mentale". Domenica prossima il Certaldo è atteso da una trasferta delicata in chiave salvezza, come quella di Mezzolara e sarebbe importante tramutare la frustrazione per questa sconfitta in rabbia agonistica, necessaria per trovare quel risultato che potrebbe rappresentare la svolta della stagione.