Calcio Serie D. Conclusi i play-off. Ecco le classifiche per i ripescaggi

Si sono conclusi i play off di Serie D, utili per stilare la graduatoria delle squadre ripescabili, qualora si verificasse una carenza di organico in C (non venisse accettata la domanda di iscrizione di qualche club). L’elenco delle squadre vincitrici la finale degli spareggi, dopo gli ultimi risultati, è composto da, in ordine di punteggio, Siracusa, Ravenna, L’Aquila, Nardò, Grosseto, Desenzano, Romana, Vado, Campodarsego. L’elenco delle perdenti (in lizza se le vincenti rinunciassero o non avessero i requisiti) da Martina, Lfa Reggio Calabria, Chisola, Varesina, Corticella, Cassino, Sambenedettese, Tau Altopascio, Bassano. Per il Grosseto, che la Robur dovrebbe incontrare la prossima stagione e che si è detto pronto al ripescaggio se ce ne fosse la possibilità, la strada è in salita: fino allo scorso anno, i posti vuoti sono stati riempiti da una squadra B (nel campionato passato toccò all’Atalanta al posto del Siena, in questo c’è il Milan), poi da una vincente i play off di D, poi da una retrocessa dalla C, ma c’è da vedere se i criteri rimarranno gli stessi o se stavolta potrà beneficiare prima un club di C e poi uno di D. Bonus ulteriori arriveranno dalla classifica dei ‘Giovani D valore’ e per le finaliste della Coppa Italia, il Trapani e il Follonica Gavorrano.