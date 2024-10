Calcio Serie D. Disastro Fezzanese. Arrivano due rinforzi

L’assenza di quattro titolari ha pesato sulla brutta prestazione della Fezzanese, sconfitta 2-0 dal campo del Terranuova Traiana (alla prima vittoria stagionale) e ultima in classifica con un solo punto. "Il Terranuova ha dimostrato di meritare la vittoria – sottolinea il tecnico Cristiano Rolla – ci è stato superiore in tutto sia dal punto di vista fisico che tecnico e mentale. Dopo un primo tempo disastroso, nella ripresa abbiamo cambiato qualcosa ma è stata una reazione solo di nervi. Il risultato è più che giusto e poteva andare anche peggiore. Un grosso passo indietro rispetto alle partite precedenti e per la verità non me lo aspettavo. Il campionato è questo ed abbiamo dimostrato di non essere all’altezza in questo momento, dobbiamo lavorare tanto e cercare di unirci e uscire da questa situazione". Rolla si dice "preoccupato anche se il campionato è lungo, penso che il valore della rosa a disposizione non sia quello che si è visto in campo e come ho detto prima c’è da rimboccarsi le maniche tutti insieme io per primo e continuare a lavorare e secondo me ne usciremo".

Fezzanoti come detto all’ultimo posto in graduatoria con un solo punto (raggiuntI dal San Donato Tavarnelle), frutto di un pareggio e tre sconfitte in quattro partite giocate. Quello che preoccupa maggiormente è la fragilità difensiva dei verdi che hanno subito ben 9 gol, peggior difesa del girone. La società sta correndo ai ripari e ha ingaggiato il difensore Tommaso Masi, classe 2002, proveniente dal Real Forte Querceta e Leonardo Bordin centrocampista, classe 2005, ex Spezia Primavera, figlio dell’ex capitano aquilotto Roberto Bordin. I due neo acquisti daranno un contributo importante per cercare di risalire la china, a partire dalla prossima giornata domenica 6 ottobre, quando la la Fezzanese riceverà al ‘Miro Luperi’ di Sarzana il Figline, con l’obbligo di vincere per dare una svolta al suo campionato.

Paolo Gaeta