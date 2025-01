CALCIO SERIE D: domani in campo alle 14.30. L’Imolese prepara la delicata trasferta con il Tau. Vlahovic potrebbe ritrovare spazio dall’inizio

Verso la prima trasferta del 2025, in programma domani al Comunale di Altopascio con i toscani del Tau (ore 14.30), terza forza della classe, con voglia di tornare alla vittoria, ma anche con cucita addosso la coccarda della squadra più giovane e di prospettiva di tutta la categoria. Un riconoscimento di spessore, confermato dal Dipartimento Interregionale LND che, al terzo aggiornamento della classifica "Giovani D Valore", progetto che premia le società più virtuose nella valorizzazione dei giovani calciatori, conferma l’Imolese al comando del girone D, con 669 punti, davanti a Fiorenzuola (611), Zenith Prato (466), Progresso (292) e Forlì (160).

In Italia, in assoluto, meglio dei rossoblù hanno fatto solo il Trastevere (prima nel gruppo G con 1414 punti) e l’Isernia (girone F, 866). Una notizia che non può che far felice il club e che rimarca l’ottimo lavoro fatto in queste ultime due stagioni da mister D’Amore, il suo staff e tutta la dirigenza, abile nel trovare i profili giusti da mettere a disposizione dell’allenatore romagnolo, attento fin dal suo arrivo a Imola nel valorizzare i giovani presenti in rosa e dell’intero settore giovanile.

In vista del match col Tau, restano da valutare le condizioni di Agbugui, indisponibile con il Corticella anche se in panchina, mentre potrebbe ritrovare spazio dal 1’ Vlahovic, centellinato domenica perché ancora non al top di condizione.

Giovanni Poggi