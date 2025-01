Calcio serie D: domenica al Galli arriva il Cittatdella Vis Modena. L’Imolese esce a testa bassa . Melloni regala un piccolo sorriso

TAU ALTOPASCIO4IMOLESE1

TAU ALTOPASCIO: Cabella; Ivani (26’st Zanon), Meucci, Bernardini, Negro, Bruzzo, Sichi (34’st Manetti), Bongiorni (18’st Atzeni), Rinaldini (34’st Lombardo), Motti, Andolfi (22’st Carcani). A disp. Pierallini, Belluomini, Bartelloni, Grossi. All. Venturi.

IMOLESE: Salgado; Garavini, Ale, Dall’Osso (29’st Elefante), Ballanti (1’st Barnabà), Vlahovic, Lolli (18’st Manzoni), Mattiolo, Manes (22’st Diawara), Gasperoni, Raffini (9’st Melloni). A disp. Adorni, Brandi, Pierfederici, Cipriani. All. D’Amore.

Arbitro: Isoardi di Cuneo.

Reti: 11’pt e 49’st Motti, 25’st Carcani, 33’st Rinaldini, 38’st Melloni.

Note: ammoniti Ballanti, Bernardini, Dall’Osso, Sichi e Motti.

Colpita e affondata. Ne esce ridimensionata l’Imolese dalla trasferta di Altopascio, dove il Tau conferma di essere una delle squadre più forti del girone E che fino all’ultimo si contenderà la promozione in C, nonché formazione durissima da battere tra le mura amiche. A farne le spese, questa volta, l’undici di Gianni D’Amore che, evidentemente, non ha un grande rapporto con il terreno in sintetico, stesso manto di Riccione dove i rossoblù, poco più di un mese fa, subirono un’altra sonora sconfitta.

Occorrerà resettare, e in fretta, visto che un anno fa, più o meno di questi tempi, la classifica dell’Imolese cominciò a perdere dei colpi, creando un gap con i playoff diventato poi col tempo incolmabile.

Pronti-via e gli amaranto passano subito. E’ il minuto 11 quando Motti sfrutta un’incertezza difensiva ospite per deviare in rete il rinvio di Salgado e firmare l’1-0. I rossoblù assorbono il colpo e reagiscono. Al 18’, Manes pesca Lolli in area, con quest’ultimo che però calcia sul fondo.

La squadra di D’Amore continua a premere e fa le prove del gol, che sembra essere maturo. Poco dopo la mezz’ora, infatti, l’Imolese ha una doppia ghiotta chance, con Raffini protagonista, che prima scheggia il palo dopo aver raccolto una bella sponda di Mattiolo, poi, pochi secondi più tardi, pescato in area da Lolli, viene fermato all’ultimo dalla retroguardia toscana. Ripresa, e Gasperoni e compagni continuano ad attaccare, ma al 70’, Carcani è abile nello sfruttare un lancio in profondità e trasformalo nel 2-0, battendo Salgado. A chiudere virtualmente i giochi è poi Rinaldini, che si avventa sul traversone basso di Motti e sigla il 3-0.

A 7’ dalla fine, Melloni accorcia di testa su angolo di Vlahovic, ma servirà soltanto a rendere meno severo lo scarto, che torna a dilatarsi nel recupero, con la doppietta di Motti, che inchioda il poker e mette nero su bianco la quinta sconfitta stagionale dell’Imolese.