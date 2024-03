Calcio serie D. Dopo il pareggio la Pianese perde la testa. Caccia ai tre punti con Real Forte Querceta

La Pianese guarda avanti, dopo il pareggio al Picchi di Livorno. Un punto prezioso, per quanto le zebrette abbiano perso la testa della classifica, superate dal Follonica Gavorrano. La lotta promozione è aperta, con quattro squadre (in corsa c’è anche il Grosseto) che se la giocheranno fino all’ultimo. Tre ‘big’ e l’imbucata alla festa, come chiama la sua squadra Fabio Prosperi: i bianconeri sono intenti a preparare il prossimo impegno, la gara interna con il Real Forte Querceta; gara da vincere con il Follonica Gavorrano che ospiterà il Livorno e il Grosseto che ospiterà il Trestina. Il Follonica Gavorrano, tra l’altro, questo pomeriggio, sarà impegnato con la Varesina, per la finalissima della Coppa Italia. Di Livorno-Pianese ha parlato Antonio Boccadamo (foto): "Sapevamo che non sarebbe stata una partita semplice – ha commentato il terzino –, che loro avrebbero spinto tanto. C’è stato da sacrificarsi, specialmente dopo essere passati in vantaggio. Purtroppo nel nostro momento migliore, dopo aver creato due-tre occasioni di fila per lo 0-2, è arrivato il loro gol. Alla fine c’è poco da dire il Livorno è una grande squadra. La partita è stata bella, anche da giocare, in una splendida cornice di pubblico". "A Piancastagnaio mi trovo benissimo – ha poi aggiunto –, è un posto che ti permette di lavorare bene e vivere lo spogliatoio al massimo. La società non ci fa mancare nulla".