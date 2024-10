Calcio Serie D Fezzanese-Flaminia, sfida salvezza

Dopo tre partite giocate a Seravezza la Fezzanese torna a giocare al ‘Miro Luperi’ di Sarzana anche se a porte chiuse senza la presenza del pubblico. La compagine di Rolla riceverà alle ore 14.30 il Flaminia di Civita Castellana (Viterbo) nella nona giornata di serie D: arbitra Artini di Firenze, assistenti Vicari di Lucca e Letizia Quartararo di Firenze. La partita di vitale per i fezzanoti in quanto è uno scontro diretto fondamentale in chiave salvezza: i verdi soni ultimi, i laziali penultimi due punti di sopra. Il team di Fezzano è reduce da tre sconfitte consecutive di misura nelle quali non meritava di perdere per quanto profuso in campo. L’ultima delle quali a Foligno per 2-1 mercoledì scorso subendo una clamorosa rimonta nei minuti finali dopo essere passata in vantaggio grazie ad un bel gol di Bruccini. "La partita si era indirizzata bene con il vantaggio a dieci minuti dal termine da lì in poi abbiamo perso tranquillità e soprattutto lucidità. Questo è un momento delicato che va superato: sappiamo che ci sono momenti come questi l’importante è continuare a credere nel lavoro e nelle proprie potenzialità".

Questo momento negativo per i fezzanoti è dipeso anche dagli infortuni che hanno colpito alcuni giocatori importanti. La società, con il vice presidente Ivan Stradini ed il direttore generale Giuseppe Celentano, si sta adoperando per rinforzare la squadra e proprio mercoledì scorso ha fatto il suo esordio in maglia verde il neoacquisto Alessio Cargiolli, attaccante esperto dalla grande esperienza che darà senz’altro un contributo importante. Le altre partite della giornata sono: Aquila Montevarchi-Figline, Ghiviborgo-Terranuova Traiana, Grosseto-Sporting Trestina, Orvietana-Livorno, Ostia Mare Lido-Follonica Gavorrano, San Donato Tavarnelle-Fulgens Foligno, Serravezza Pozzi-Poggibonsi, Siena-Sangiovannese.

Paolo Gaeta