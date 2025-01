Calcio serie d. Fezzanese ’mission impossible’ sul campo della capolista Livorno

Trasferta di prestigio (e difficilissima) quella che attende la Fezzanese oggi al ’Picchi’ di Livorno, contro la capolista del campionato con 8 punti di vantaggio sul Seravezza. Il via alle 14.30, arbitra Cafaro di Alba-Bra, assistenti Ambrosino di Nichelino e Muca di Alessandria. I fezzanoti sono reduci da 4 sconfitte consecutive che li hanno fatti precipitare sempre più all’ultimo posto in graduatoria, ma il campionato è ancora lungo e la rimonta possibile. "Il Livorno è una squadra fortissima e fuori categoria che ha giocatori di altissimo livello tecnico – dice coach Andrea Gatti – gioca in uno stadio da serie A con una società alle spalle molto ambiziosa, che credo sia in D solo di passaggio. Difficile individuare un giocatore da potergli togliere ne hanno tanti tutti forti. A me è sempre piaciuto Dionisi. Noi arriviamo a questa partita dopo una settimana di duro lavoro, dove ho visto i miei ragazzi molto applicati e vogliosi di andarsela a giocare. Purtroppo non riusciamo mai ad essere completi nell’organico, ma sono certo che faremo un’ottima gara". Tra i verdi al rientro Lunghi da un turno di squalifica. team verde ha ingaggiato Filippo Remedi (nella foto), attaccante classe 2005, cresciuto nel settore giovanile della Carrarese, con a Renate (Primavera 2) e nel Figline. Livorno-Fezzanese sarà trasmessa in diretta su Telegranducato sul canale 15 del digitale terrestre della Toscana o sulla pagina facebook di Radio Bruno alla voce ‘Tutto il calcio di Radio Bruno’. Le altre partite: Flaminia-Siena, Ghiviborgo-Aquila Montevarchi, Orvietana-San Donato Tavarnelle, Poggibonsi-Grosseto, Sangiovannese-Follonica Gavorrano, Seravezza Pozzi-Ostia Mare Lido, Terranuova Traiana-Trestina.

Paolo Gaeta