CALCIO SERIE D. Fezzanese verso la meta. Assalto al PontDonnaz

La Fezzanese vuole calare settebello e tris nello stesso giorno. La squadra di Rolla è reduce da sei risultati utili consecutivi (di cui gli ultimi due vittorie) e vuole continuare la striscia positiva per raggiungere al più presto la salvezza. Obiettivo tre punti oggi al ‘Luperi’ di Sarzana dove affronterà alle 15 il Pondonnaz penultimo in classifica. Arbitra Duranti di Trento. "Potrebbe essere una giornata decisiva per noi – dice Rolla – il pensiero dei grandi sforzi fatti fino ad oggi ci deve dare la carica per affrontare al massimo questa partita".

La juniores nazionale si conferma al quinto posto (che vale la qualificazione ai playoff) battendo 5-0 il Seravezza. Marcatori: 45’ Roncarà, 47’ Zappelli, 55’ Bracco, 78’ Elmazi, 90’ Tetteh. L’equipe di Giulio Ponte infila così il terzo successo consecutivo. In campo per la Fezzanese: Gaggini, Salvetti, Banti (75’ Brogi), Ferrari R., Ferrari G., Battini, Roncarà (58’ Elmazi), Carli (83’ Vignali), Bruni (14’ Agotani), Bracco, Zappelli (54’ Tetteh). (A disp. Mazzola).