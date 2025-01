Calcio serie d. Figline posticipa il derby al Fedini

La Lega Nazionale Dilettanti di serie D, ha disposto il posticipo a lunedì ore 14,30 della gara del girone E fra Sangiovannese-Figline 1965, in programma allo stadio ’Fedini’ di San Giovanni Valdarno. Prima partita di ritorno del campionato che coincide con il derby del Valdarno che come ogni anno suscita tanto entusiasmo per il campanilismo che regna fra le società. Figline che potrà anche disporre di Matteo Gozzerini (nella foto) che è arrivato a rinforzare il reparto degli attaccanti a disposizione del tecnico Brachi. Ricordiamo che nella gara di andata al ’Del Buffa’ prevalse il Figline per 1-0 grazie al gol di Zellini.