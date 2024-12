Calcio Serie D, Folgore Caratese. Il neoacquisto Pedone entra e regala tre punti

Veni, vidi, vici. È proprio il caso di dirlo per Alex Pedone che al suo esordio con la casacca della Folgore Caratese, dopo appena 8 minuti dal suo ingresso in campo nel corso del secondo tempo ha regalato alla sua nuova squadra tre importantissimi punti nella sfida casalinga contro il Club Milano, bloccata sull’1-1 dopo la rete iniziale di Ferrandino e il momentaneo pareggio dal dischetto di Rankovic. Pedone ha preso il posto di Rebaudo e al primo pallone giocabile in area di rigore lo ha spedito alle spalle di Stucchi. Era arrivato in Brianza dopo avere rescisso con il Pro Palazzolo, che ieri ha salutato l’attaccante ex Seregno Danilo Alessandro. A proposito di attaccanti, la vittoria di misura contro i milanesi assume ancora maggiore valore vista l’assenza di Simeri. Vedremo se riuscirà a recuperare in vista della prossima gara. Con questo successo la Folgore sale al quinto posto, a tutti gli effetti in zona playoff, in coabitazione con Casatese e Sant’Angelo.

Ro.San.