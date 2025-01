CALCIO SERIE D. Folgore-Casatese:: "Ci vuole spirito»

Mercoledì c’è un turno infrasettimanale di Serie D e ciò significa anticipi come se piovesse nel girone B tra cui anche quello della Folgore Caratese che oggi alle 15 riceve allo Sportitalia Village la Casatese Merate. Nel quartetto di testa la squadra di Carobbio è quella con l’impegno sulla carta più gravoso visto che l’inseguitrice Varesina riceve l’Arconatese, il Desenzano alle 14.30 ospiterà il Magenta mentre la capolista Ospitaletto scende in campo domani col Vigasio. Ma gli azzurri forti dei sette successi consecutivi e di uno stato di forma già invidiabile in questo avvio di 2025 non devono temere nessuno. Rispetto a domenica scorsa ci sono anche Cocola e Varesanovic tra i convocati. "Dobbiamo scendere in campo con l’atteggiamento delle ultime gare. Grande disponibilità e grande spirito per proseguire su questa strada. Sarà un gennaio molto impegnativo con tante partite ravvicinate, non dobbiamo perderci in un bicchiere d’acqua" dice mister Carobbio.

Ro.San.