Calcio Serie D. Folgore, la vetta si allontana

Dopo il Desenzano anche la capolista Ospitaletto non ha fallito l’appuntamento con la vittoria nel primo turno del 2025. Il duo bresciano di testa guadagna quindi un paio di punti sulla Folgore Caratese che nell’anticipo di sabato non ha saputo approfittare di un secondo tempo giocato quasi per intero in superiorità numerica, non andando oltre l’1-1 contro la Casatese Merate. Ora i punti da recuperare sulla vetta tornano a essere 8, ma resta in cassaforte il terzo posto. Ma non c’è tempo per calcoli e recriminazioni perché la squadra di Carobbio è tornata immediatamente al lavoro per preparare la trasferta in programma domani sul campo del fanalino di coda Arconatese, l’ex compagine di Riccardo Ravasi che dopo l’esordio con doppietta a Magenta, in casa con la Casatese è rimasto a secco. Ultimi ma non fuori dai giochi. I gialloblù, infatti, sono reduci dalla vittoria sul campo della Varesina.

Ro.San.