Calcio, Serie D girone A. CdV vince nel finale. Vogherese beffata

Nella diciassettesima giornata del girone A di Serie D vittoria in zona Cesarini per il Città di Varese che riesce a piegare 2 a 1 il Gozzano dando continuità al successo di Voghera e facendo un bel regalo ai propri tifosi in occasione delle festività natalizie. Per i biancorossi di mister Cotta la gara pare incanalarsi per il verso giusto con la rete del vantaggio di Molinari al 39’, bravo a deviare in rete il calcio piazzato di Vitofrancesco. Nel secondo tempo gli ospiti riescono però a pareggiarecon Bianchi in rete su punizione al 38’. Ma il Città di Varese non molla e ottiene i 3 punti ricercati alla vigilia di questo match grazie ad un bel colpo di testa di Di Maira che con grande opportunismo beffa la difesa dei piemontesi al 45’.

Per quanto riguarda la Vogherese di mister Marco Molluso è invece arrivato un pareggio per 2 a 2 a Romentino contro l’Rg Ticino. Di Gatelli al 27’ e Giglio al 44’ le reti dei rossoneri che poi sono stati raggiunti nei minuti di recupero dalla formazione di casa. Dopo la sconfitta con il Città di Varese, un utile punto in attesa di un girone di ritorno ancora tutto da giocare, dopo aver conosciuto le avversarie in questa prima parte del campionato.

Luca Di Falco