Calcio, Serie D girone A. Cinquina Alcione. Sempre più primo

La marcia dell’Alcione nel girone A della Serie D non si arresta. Schiacciante la superiorità della formazione arancione allenata da Giovanni Cusatis, che ha superato di slancio l’impegno domenicale battendo con un largo 5-0 a domicilio il Borgosesia, mettendo la gara in discesa già prima dell’intervallo con quattro reti in rapida successione. A segno Pio Loco, Morselli (che ad inizio ripresa mettera nel sacco anche la quinta rete della squadra ospite), Lanzi e Bonaiti. "Abbiamo fatto un’ ottima partita sotto tutti i punti di vista - ha dichiarato Cusatis nel post-gara - Queste sono le partite più difficili per l’aspetto mentale, i ragazzi hanno affrontato la sfida con grande umiltà. Sono molto contento per quanto riguarda i marcatori, è sintomo che attacchiamo sempre con più uomini. Ormai questa squadra, a prescindere dall’avversario, ha sempre un atteggiamento positivo e di grande rispetto per tutti, sapendo che ogni partita ha le sue insidie".

La coppia Albenga-Chisola è rimasta in scia a quattro punti, ma la prima posizione resta comunque a oltre una gara di distanza. "Sappiamo che il primo posto è importante, ma conterà a maggio, quindi sappiamo che ogni domenica dobbiamo fare prestazioni di livello", ha risposto Cusatis. Mattia Todisco