Prima categoria, l’allenatore del Viciomaggio dopo lo spareggio. Franchi elogia la rosa:: "Promozione storica»

"Ho lasciato i ragazzi verso l’una di notte e quando ieri mattina (lunedì, ndr) entravo al lavoro ancora mandavano foto dei festeggiamenti". Bastano queste parole di Riccardo Franchi per capire cosa può significare il salto in Promozione del Viciomaggio. Una società espressione di una frazione del territorio di Civitella in Val di Chiana che lo scorso anno aveva vinto la Coppa Toscana di Prima categoria contro la Sestese in finale. "Quando in estate parlando con la società ho deciso di proseguire qui la mia avventura ci siamo detti di voler migliorare quanto avevamo fatto - confessa Franchi - l’obiettivo era quello di vincere il campionato". Ma non è stata una passeggiata. "Il girone era tosto perchè oltre a noi c’erano anche San Quirico, Cortona, Valdichiana e Tegoleto - sottolinea Franchi - squadre ben attrezzate". Il cammino dei biancoverdi non è stato certo in discesa, anzi. Arrivati praticamente poco oltre la metà del torneo il San Quirico vola, il Viciomaggio è lontano dalla zona che porta in Promozione. "Ci siamo confrontati nello spogliatoio - spiega Franchi - dovevamo stare tranquilli, dare il massimo per i playoff che sembravano il risultato più alla nostra portata. E invece ecco arrivare otto vittorie e due pareggi in dieci giornate. Il San Quirico intanto perdeva punti e così siamo arrivati a pari merito allo spareggio. Una partita complicata per la quale non finirò mai di ringraziare tutti i ragazzi perchè se siamo riusciti a fare quallo che abbiamo fatto lo dobbiamo al fatto di essere un gruppo".

L’emozione è tanta a Viciomaggio perchè in due stagioni la squadra di Franchi ha portato a casa Coppa Toscana e campionato. Niente male per un allenatore tra i più giovani nel panorama dilettantistico aretino che adesso si affaccia in Promozione. "Il futuro? Ancora è presto - risponde - adesso godiamoci questo successo poi ci sarà tempo per parlare con la società".