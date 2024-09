Calcio serie D: girone B. Desenzano e Palazzolo si annullano a vicenda. Bene il Club Milano

DESENZANO (Brescia)

L’attesissimo derby tra Desenzano e Pro Palazzolo si è chiuso a reti inviolate. Un pareggio, quello maturato tra due delle pretendenti più accreditate alla corona del girone B di serie D, che rappresenta una nota importante degli incontri di inizio pomeriggio del primo turno infrasettimanale. L’incontro di cartello si è disputato al “Tre Stelle“, dove le due “cugine bresciane“ si sono affrontate decise a infliggere un duro colpo alle ambizioni della rivale ma, nonostante la presenza in campo dei bomber Paloschi e Ceravolo, la sfida si è chiusa sullo 0-0, permettendo comunque, sia ai gardesani di Gaburro che alla squadra di Didu, di continuare a credere nel rispettivo obiettivo. Pareggi di sostanza sono maturati pure tra Ciliverghe e Vigasio (1-1), che hanno ribadito di possedere le qualità per farsi valere in un campionato impegnativo. Pareggio a reti bianche anche tra Varesina e Breno, mentre la Folgore Caratese, in casa, ha superato di misura l’Arconatese: 1-0. Per il resto, mentre il Club Milano ha fatto valere il fattore campo con la Casatese Merate e il Crema ha lasciato via libera alla Castellanzese al “Voltini“, il Fanfulla non è riuscito a fermare il Chievo, vittorioso per 3-0, e il Sant’Angelo si è imposto sul Sangiuliano (1-0). Luca Marinoni