Calcio, Serie D girone D. Il Sangiuliano si rialza: "Ora diamo un seguito»

La vittoria per 1-0 contro il Fanfulla ridà un po’ di morale al Sangiuliano City dopo una settimana difficile. La complicata situazione di classifica aveva infatti scatenato il malcontento espresso dalle parole prima del presidente Giovanni Luce e poi dell’amministratore delegato Andrea Luce, a cui la squadra ha risposto sul campo superando gli avversari dopo una sfida combattutissima. Un successo da ex per l’allenatore gialloverde, Andrea Ciceri. "Mi era già capitato due volte da giocatore di tornare e sinceramente il pubblico non mi aveva accolto affatto bene, invece questa volta voglio ringraziare tutti i tifosi bianconeri per come mi hanno accolto e ribadire che tutto ciò che è stato fatto qui non si cancella", ha dichiarato il tecnico, orgoglioso dei suoi ma anche consapevole che la sfida diventa ora quella di dare continuità alla vittoria ottenuta fuori casa. "Chiaramente se non daremo seguito a questa vittoria servirà a poco, perché deve essere un viatico per il percorso che dobbiamo fare - dice l’allenatore - Una gara complicata contro un ottimo Fanfulla, ma per una volta gioiamo e ci teniamo stretti questi tre punti".

M.T.