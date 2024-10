Calcio - Serie "D»: girone "E». Ghiviborgo, sconfitta amarissima. Rigore sbagliato e gol annullato

GHIVIBORGO

1

ORVIETANA

2

GHIVIBORGO (3-2-4-1): Bonifacio, Nardo, Conti, Lopez, Campani, Barbera, Giannini, Nottoli (80’ Bifini), Noccioli, Lika (57’ Vari), Gori. (A disp.: Gambassi, Simonetta, Canessa, Bassano, Russo, Signorini, Bura). All.: Bellazzini.

ORVIETANA (4-4-2): Rossi, Congiu, Ricci, Mauro, Lattuchella, Manoni (70’ Caravaggi), Sforza (74’ Cerquitelli), Orchi, Proia, Panattoni, Caon (74’ Esposito). (A disp.: Formiconi, Martini, Vincenzi, Marchegiani, Pelliccia, Quintero). All.: Rizzolo.

Arbitro: Marchetti dell’Aquila (assistenti: Frunza di Novi Ligure e Cucchiar della Spezia).

Reti: 17’ Orchi, 23’ Gori (rig.), 48’ Proia.

Note: 83’ espulso Campani.

GHIVIZZANO - Immeritata sconfitta interna del Ghiviborgo che gioca una buona gara, ma sbaglia troppo nelle fasi decisive del confronto e "regala" i tre punti all’Orvietana. Ospiti avanti al 17’: bella azione Proia-Panattoni-Orchi, conclusa in rete con un fendente da distanza ravvicinata del numero otto umbro. Immediata la reazione dei colchoneros: contatto in area fra Ricci e Gori; per l’arbitro è rigore, realizzato con freddezza dallo stesso centravanti locale. Il primo tempo è tutto qui.

Ben altra cosa la ripresa, accesa dal nuovo vantaggio orvietano al 3’, quando Nardo sbaglia il disimpegno, l’ottimo Proia si impossessa della sfera e, dal limite, fulmina Bonifacio con un sinistro che termine all’incrocio. Il Ghivi non ci sta e cinge d’assedio la formazione di Rizzolo, scorbutica e scaltra nel perdere tempo e fare innervosire i padroni di casa. Ci prova Nottoli al 15’; ma l’occasione più ghiotta arriva al 24’, quando Manoni "abbatte" Noccioli in area: secondo rigore per la squadra di Bellazzini; sul dischetto va lo stesso Noccioli, ma Rossi para.

I colchoneros continuano, però, nella loro incessante pressione, esponendosi al contropiede umbro, con Panattoni che, al 33’, fallisce un autentico match-point su lancio del solito Proia. In verità il Ghiviborgo acciuffa il 2 a 2 a sei minuti dal 90’, con Giannini, su cross di Vari dalla sinistra: ma la bandierina alzata dell’assistente di destra vanifica la prodezza dell’esterno biancorossoazzurro. L’espulsione, poco dopo, di Campani completa la giornata "no" della compagine della Media Valle che incassa, così, una sconfitta amarissima.

Flavio Berlingacci