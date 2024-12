Calcio - Serie "D»: girone "D». Tau: Rinaldini. Firma ufficiale

Ora è ufficiale. Come da noi anticipato, Damiano Rinaldini è un giocatore del Tau Altopascio e potrebbe esordire già oggi contro il Piacenza. Pistoiese di origine, classe 1995, trequartista. Oltre 300 presenze tra "D" e "C" e più di 50 gol: garantirà esperienza e tecnica al reparto offensivo amaranto. Arriva dal Cynthialbalonga, formazione laziale con cui ha iniziato la stagione, sempre in "D". Se Venturi lo riterrà opportuno, potrebbe già esordire oggi contro il Piacenza al "Comunale". Tutta la settimana in gruppo: doveva solo arrivare la documentazione necessaria per il tesseramento. Un adempimento burocratico, finalmente risolto: Rinaldini è subito disponibile. Così come lo sarà Tommaso Carcani, ex Ghiviborgo e Montevarchi, ritornato al Tau.

M. S.