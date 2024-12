CALCIO SERIE D, ha perso i sensi in uno scontro all’inizio della sfida con forli’. Imolese, un sospiro di sollievo: "Esclusi traumi cerebrali per Raffini»

Simone Raffini sta bene. Ed è questa la cosa più importante dopo il grande spavento vissuto domenica pomeriggio al Galli quando, dopo appena tre minuti dal calcio di inizio del match contro il Forlì, l’attaccante rossoblù si è scontrato violentemente contro il portiere dei biancorossi Martelli, uscito dalla sua area di rigore nel tentativo di anticiparlo, salvo però centrare in pieno il centravanti di mister D’Amore, colpito duramente alla testa. Raffini, che per qualche secondo ha anche perso i sensi, è stato prontamente soccorso dai sanitari a bordo campo, che lo hanno trasportato in barella, cosciente, fuori dal rettangolo di gioco, e poi in ambulanza all’ospedale di Imola. Lì dove, nelle ore successive alla partita, ha svolto una serie di accertamenti, che hanno dato fortunatamente esito negativo, escludendo traumi celebrali.

Il giocatore è già pronto per tornare gradualmente in gruppo per essere già a disposizione per la prima dell’Imolese nel nuovo anno, fissata per domenica 5 gennaio al Galli contro il Corticella (ore 14.30), match che inaugurerà il girone di ritorno. Al giro di boa, dopo la sconfitta di due giorni fa contro la capolista Forlì (0-2), l’Imolese ha chiuso sesta, superata nell’ultimo turno dalla Pistoiese e scivolata fuori dalla zona playoff.

Giovanni Poggi