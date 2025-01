Calcio serie D: i due giocatori hanno rescisso consensualmente il contratto con il club rossoblù. L’Imolese saluta Calabrese e Ciucci

L’Imolese ha ripreso a correre e mette nel mirino il Corticella, di scena domani pomeriggio al Galli (ore 14.30) per la prima gara di ritorno del 2025.

Salutato con un pizzico di amarezza il 2024, sporcato dall’immeritato ko contro la capolista Forlì (0-2), i rossoblù, dopo una manciata di giorni di pausa e di festa assieme alle rispettive famiglie, si sono rimessi subito al lavoro, desiderosi di cominciare il nuovo anno con il piede giusto.

Un nuovo anno che ha portato con se già alcuni addii, nell’aria da un po’ di tempo ma ieri mattina resi ufficiali dalla società: sono quelli di Antonio Calabrese e Mattia Ciucci, che hanno rescisso consensualmente il contratto che li legava all’Imolese.

Il primo, attaccante classe ’96 in gol due volte in 13 presenze nella prima parte di stagione, proseguirà la carriera nel girone G, alla Costa Orientale Sarda, e lo stesso dovrebbe fare anche il secondo, centrale difensivo classe 2002 reduce dalla rottura del crociato lo scorso marzo e quest’anno mai sceso in campo, ma con la maglia del Trastevere. Per il resto, tutti quanti a disposizione di mister Gianni D’Amore in vista del match contro i biancazzurri bolognesi, compreso Simone Raffini, uscito ammaccato dal derby col Forlì dopo il violento scontro con il portiere dei Galletti Martelli e successivamente trasportato in ospedale per sottoporsi ad esami specifici alla testa che, fortunatamente, hanno dato esito negativo.

Il 28enne attaccante castellano e bomber dell’Imolese con 6 centri in 15 gare di campionato, salvo sorprese, farà parte dell’elenco dei convocati scelti per affrontare il gruppo di Nesi, reduce da cinque sconfitte nelle ultime sei partite.

A proposito di bomber: domani al Galli mancherà quello del Corticella, nonché l’ex di giornata, Matteo Rizzi, fin qui autore di 8 reti (2 delle quali al debutto contro i rossoblù al Biavati), che salterà il round inaugurale del girone di ritorno a causa della squalifica rimediata dopo l’espulsione ricevuta nel derby giocato prima della pausa in casa del Sasso Marconi.

Un’assenza non da poco e che la band di D’Amore dovrà cercare di sfruttare al meglio per rilanciarsi nei piani alti della classifica.

Curiosità: quello di domani sarà lo scontro numero cinque tra le due società in poco più di 13 mesi, con il bilancio in perfetta parità, due vittorie a testa e nessun pareggio.