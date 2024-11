Calcio serie D, i rossoblù non fanno sconti alla corazzata Piacenza, imponendosi con autorità. E la classifica sorride. Manes, Pierfederici e Brandi: Imolese da sogno

1

IMOLESE

3

: Franzini; Iob (1’ st Recino), Somma, Silva, Napoletano, Bachini (11’ st Andreoli), Grieco (33’ st Iocolano), Ruiz, Doria (11’ st Santarpia), Manicone, Mauri (44’ st Solerio). A disp. Morosoli, Del Dotto, Delmiglio, Mantegazza. All. Rossini.

IMOLESE: Adorni; Agbugui, Ale, Elefante, Barnabà, Brandi (23’ st Manzoni), Vlahovic, Mattiolo, Manes (30’ st Calabrese), Pierfederici (11’ st Garavini), Raffini (45’ st Melloni). A disp. Gasperini, De Chiara, Dall’Osso, Guidi, Ballanti. All. D’Amore.

Arbitro: Barbetti di Arezzo.

Reti: 17’ pt Manes, 39’ pt Pierfederici, 4’ st Brandi, 10’ st Mauri.

Note: espulso Solerio. Ammoniti: Ruiz, Franzini, Manicone, Recino.

L’Imolese giganteggia anche a Piacenza e intravede i primi posti della classifica. Al Garilli è un pomeriggio da incorniciare per i rossoblù, che fin da subito mettono in chiaro le cose con Manes, Pierfederici raddoppia nei pressi dell’intervallo e Brandi la chiude virtualmente, con largo anticipo, in avvio di ripresa.

Vano il gol di Mauri per un Piacenza sempre più in crisi e, a fine novembre, ancora privo di identità. Pomeriggio freddo e nuvoloso, a renderlo più mite, oltre ai ragazzi di D’Amore in campo, anche una ventina di supporter arrivati da Imola.

La partenza è tutta dei rossoblù, che al 17’ la sbloccano: ottimo fraseggio tra Vlahovic e Brandi, con quest’ultimo abile ad entrare in area e a servire Manes, che si libera di un avversario e supera Franzini (0-1). La reazione dei padroni di casa arriva da calcio di punizione con Ruiz, disinnescata da un attento Adorni. L’Imolese tiene il campo ordinata, ma senza rinunciare ad attaccare e, al minuto 39, trova il bis. Cross dalla sinistra, il pallone si impenna in area e Pierfederici lo proietta in porta. 2-0 Imolese e squadre negli spogliatoi.

Secondo tempo e Piacenza subito pericoloso con Silva, ma un paio di minuti più tardi, i rossoblù calano il tris. Punizione di Manes dalla trequarti, sponda aerea di Ale che Brandi traduce in gol: 0-3 e applausi per la squadra di D’Amore. Da lì in poi è una lunga discesa, che la squadra di Rossini – richiamato in settimana e subentrato a Bentivoglio, esonerato poche ore dopo la firma, causa divergenze passate con i tifosi – prova a rendere un po’ meno dolce, pescando il jolly dell’1-3 in tap-in con Mauri, lesto nel ribattere in porta la respinta di Adorni scaturita da una conclusione di Doria. Poi, a più riprese, l’Imolese va vicina al poker: ci provano Vlahovic e Mattiolo, ma con poca fortuna. A 9’ dal termine l’ultimo acuto biancorosso con Recino, che non riesce ad inquadrare la porta da posizione invitante, mentre nel finale Solerio si fa cacciare per fallo di frustrazione su Mattiolo, ma quando i titoli di coda sono ormai passati da un pezzo. Settima vittoria e settimo risultato utile consecutivo per l’Imolese, che vola a -4 dalla vetta.

Le altre gare: Lentigione-Corticella 1-0, Pistoiese-San Marino 1-0, Prato-Zenith Prato 1-0, Progresso-Cittadella Vis Modena 0-0, Ravenna-Tau Altopascio 0-0, Sammaurese-Fiorenzuola 1-0, Sasso Marconi-United Riccione 0-2, Tuttocuoio-Forlì 1-3.

La classifica: Tau Altopascio 29; Forlì 27; Ravenna e Lentigione 26; Imolese 25; Pistoiese 22; Sasso Marconi 19; Cittadella Vis Modena e Tuttocuoio 17; Corticella 16; Piacenza, United Riccione, Prato e Progresso 14; Fiorenzuola 12; San Marino e Zenith Prato 11; Sammaurese 7.

Giovanni Poggi