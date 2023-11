Calcio serie D: i rossoblù non vanno oltre al pareggio contro il Sant’Angelo. In gol Vlahovic e Rizzi che nega il successo agli ospiti: ora terzo posto. L’Imolese fa un mezzo passo falso: solo un punto al Galli

IMOLESE

2

SANT’ANGELO

2

IMOLESE: Adorni; Elefante, Dall’Osso, Ciucci (33’st Ballanti); Garavini (14’st Konate), Dalmonte (dal 7’st Mattiolo), Gulinatti, Diawara (8’st Daffe); Capozzi, Vlahovic, Rizzi. All.D’Amore.

SANT’ANGELO: Nucci; Bernini (37’st Grandinetti), Ugge, Ortolan, Confalonieri; Lanzi, Gomez, Mecca, Bramante (31’st Deangelis); Renda (37’st Rusconi), Gobbi (43’st Principe). All. Palo.

Arbitro: Davide Testoni di Ciampino.

Reti: 3’pt Vlahovic, 18’pt Ortolan, 19’st Gobbi, 32’st Rizzi.

Note: ammoniti Dall’Osso, Bernini, Grandinetti; espulso Gomez.

Si arresta la striscia di successi consecutivi dell’Imolese, fermata sul pari dal Sant’Angelo. A regalare il punto alla squadra di D’Amore è un gol nel finale di Rizzi, dopo che i lombardi l’avevano ribaltata (1-2) rispondendo per due volte al vantaggio iniziale di Vlahovic. Un pari che fa salire i rossoblù a quota 22, scavalcati però in vetta dal Ravenna (vittorioso contro la Sammaurese) e anche dalla Victor San Marino, che ha espugnato Castelmaggiore e si è piazzato in seconda posizione. Neanche il tempo di cominciare, che l’Imolese è avanti. Minuto 3, disimpegno sbagliato di Nucci che mette la palla tra piedi di Vlahovic che da pochi metri insacca. Dopo un paio di interventi salva-risultato di Adorni, a contenere in parte l’immediata reazione ospite, il Sant’Angelo trova il pari: sugli sviluppi di un corner, Ortolan allunga il piede e sigla l’1-1. Ripresa e bis della squadra di Palo che, con il diagonale chirurgico di Gobbi, al 64’, la ribaltano (1-2). L’Imolese si sbilancia e attacca, cercando il pari, mentre Gomez si fa cacciare per doppia ammonizione lasciando i suoi in dieci. Cinque minuti tardi, Rizzi, di testa, raccoglie coi tempi giusti il cross dalla sinistra di Konate: 2-2. I rossoblù non si accontentano e vanno all’arrembaggio, ma senza troppa fortuna, fino al fischio finale.

Giovanni Poggi