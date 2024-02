Calcio serie d, i verdi ok a borgosesia si allontanano dalla zona play-out. Fezzanese ’corsara’, Rolla ringrazia Bruccini: "La sua esperienza è fondamentale»

"E’ una vittoria fondamentale per il nostro cammino. Sapevamo delle difficoltà della partita ma con pazienza e buona lucidità siamo riusciti a sbloccarla. L’esperienza di Mirko Bruccini in queste partite bloccate è fondamentale. Gol a parte, tra l’altro scaturito da un’ottima azione corale, dopo l’infortunio ha ritrovato la condizione migliore ed è stato decisivo. La prestazione dei ragazzi è stata buona e dà continuità al nostro buon momento ma non deve far abbassare la guardia perché le insidie sono molte già a partire dalla partita di domenica in casa con l’Albenga". Da queste parole dell’allenatore Cristiano Rolla traspare la soddisfazione per l’importantissima e decisiva vittoria ottenuta dalla Fezzanese mercoledì scorso nel turno infrasettimanale della venticinquesima giornata del girone A di serie D. Fezzanoti che si sono imposti 1-0 sul campo del fanalino di coda Borgosesia infilando così il secondo successo consecutivo in pochi giorni dopo quello ottenuto sabato scorso nel derby ligure del ‘Luperi’ con il Vado. Tre punti pertanto decisivi e fondamentali per il futuro e per la salvezza della compagine del presidente Arnaldo Stradini che consolida il decimo posto ma soprattutto aumenta il proprio vantaggio sulla zona play-out salito a sei punti. La rete vincente porta la firma di uno dei giocatori più importanti l’ex professionista Bruccini abilmente smarcato dall’anima e bandiera della squadra Baudi che sono sicuramente i calciatori più rappresentativi, più esperti e più dotati tecnicamente. Mister Rolla conferma lo schema tattico spregiudicato, il 3-4-3, adottato con i vadesi ed i ragazzi lo hanno ripagato disputando un’ottima partita sopperendo alle assenze di tre giocatori importanti come Selimi, Cantatore e Scarlino. Tra i pali rientrava il portiere Salvalaggio dopo una lunga assenza dovuta ad un infortunio subito il 22 ottobre scorso che comunque in questi mesi è stato ottimamente sostituito da Angeletti. Fezzanese che dovrà subito concentrarsi sul nuovo impegno che l’attende domenica prossima nella ventiseiesima giornata dove al ‘Miro Luperi’ di Sarzana affronterà l’Albenga in un’altro derby ligure.

Paolo Gaeta