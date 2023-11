Calcio Serie D. Il Carpi vuole un bomber. Piace Tedesco del Prato

C’è Giuseppe Tedesco, ariete classe ’97 del Prato, in cima alla lista per l’attacco del Carpi. Il giocatore ha giocato 12 gare con i lanieri, segnando 3 reti È uno dei tanti nomi sulla lista del ds Motta che ieri nella riunione svoltasi col patron Lazzaretti ha avuto il via libera per impostare le operazioni di mercato. In cima ai pensieri c’è la gara con la Sammaurese, almeno 7-8 gli addi dei prossimi giorni, 5 possibili innesti: un portiere se Matteo Rossi non rimanesse, poi un centrale (per Rossini stop meno lungo del previsto), due centrocampisti (uno sarà un 20024 se resterà Rossi) e appunto l’attaccante. Intanto ieri dopo 45 giorni si è allenato col gruppo anche il portiere Viti dopo l’operazione al menisco.

