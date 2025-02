Calcio serie D: il derby del Blasone. L’Acf Foligno vuole fare un passo alla volta: "Oggi la vittoria per la salvezza, poi si vedrà...»

FOLIGNO – Nell’atteso derby di oggi al Blasone, l’Acf Foligno che riceve il Trestina non vuole perdere l’occasione per raggiungere con largo anticipo il traguardo della permanenza in serie D, ma cerca anche di cancellare le due sconfitte subite contro i bianconeri in Coppa Italia e nel derby di andata. Altri tempi, perché nel frattempo l’Acf, matricola di lusso, è riuscita a guadagnarsi, con merito, l’etichetta di squadra rivelazione del campionato, che la vede veleggiare nelle alte sfere della graduatoria.

L’allenatore Alessandro Manni predica attenzione ed umiltà. "Se vinciamo – spiega Manni - i 41 punti potrebbero consentirci la sicura permanenza in serie D. Non sarà facile, questo è indubbio. Se pensiamo ai play off? È un obiettivo futuro, ma adesso c’è altro. Dobbiamo proseguire sulla nostra strada, molto positiva sia in termini di prestazioni che di risultati; senza l’assillo dei punti salvezza le cose potrebbero venire più facili. Certamente nella parte finale vorremo consolidare quanto di buono fatto".

In settimana è arrivato il giovane centrocampista Edoardo Casali. "Potrebbe tornarci utile in prospettiva alla pari di Porzi. Abbiamo ringiovanito la rosa e la politica è quella di far crescere i ragazzi". Trestina che sembra in difficoltà…"Per l’Acf è una squadra indigesta. In occasione delle due sconfitte siamo stati ingenui e disattenti. Nella circostanza, con il cambio dell’allenatore, arriveranno al Blasone con la rabbia in corpo, determinati a conquistare un risultato utile per risalire la classifica. Una difficoltà in più ma, scenderemo in campo decisi a non lasciare niente al caso dimostrare la nostra maturità acquisita, rispetto per l’avversario ma provando a cercare la vittoria".

Acf che al di là di D’Urso potrà contare sulla rosa al completo. Tognetti, Santarelli, Grea, Schiaroli, Zichella, Settimi, Ceccuzzi, Panaioli, Khribech, Tomassini, Calderini.

Carlo Luccioni