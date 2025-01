Calcio Serie D. Il Poggibonsi cerca l’acuto sul terreno dell’Ostiamare. Mister Calderini potrebbe cambiare la retroguardia

Ospite dell’Ostiamare il Poggibonsi questo pomeriggio, nell’incontro valido per la quarta giornata di ritorno della serie D girone E. Senza pubblico sugli spalti allo stadio Anco Marzio, per ragioni di agibilità della tribuna dell’impianto, i giallorossi affrontano un team locale - che ha da poco al vertice del sodalizio Daniele De Rossi - determinato a ottenere il massimo per risollevarsi in graduatoria dopo aver iniziato il cammino con l’etichetta di compagine quasi da prima fascia all’interno del raggruppamento. Un periodo anche caratterizzato da un rendimento di qualità, testimoniato all’andata anche dal successo allo stadio Stefano Lotti.

Per il Poggibonsi la volontà di ricominciare dalla prestazione di pregio nella partita con il Grosseto, con la speranza di contare nella circostanza con una dose maggiore di fortuna rispetto alla più recente gara in calendario. Una sconfitta casalinga, con i biancorossi della Maremma, che è derivata anche da un tris di legni che ha finito per penalizzare nel punteggio il Poggibonsi capace di esprimersi con un rendimento di valore.

Il tecnico dei Leoni, Stefano Calderini, decide oggi per l’undici di partenza meditando anche su un eventuale ritorno a una retroguardia a quattro per tenere a bada una formazione di casa che possiede indubbie potenzialità in ogni settore e per credere allo stesso tempo nella possibilità di pungere l’Ostiamare affidandosi a una pedina in più sul versante offensivo. Valutazioni che sfoceranno nelle scelte definitive anche sulla base degli esiti delle sedute che sono andate in scena nell’arco della settimana sul campo di gioco.

Nico Valentini di Brindisi dirige la sfida al Lido di Ostia che ha inizio alle 14,30. Assistenti, Andrea Calanni di Barcellona Pozzo di Gotto e Manfredi Canale di Palermo. Per il Poggibonsi una ipotesi di schieramento con questa fisionomia: Pacini, El Dib, Cecconi, Marcucci, Borri, Fremura, Belli, Bigica, Bellini, Mignani, Vitiello. Poggibonsi deciso quindi a riprendere la marcia, senza sottovalutare sottovalutare le insidie che presenta l’impegno di questo pomeriggio nella superficie geografica di Roma Capitale.

Paolo Bartalini