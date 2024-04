Calcio Serie D. Il Poggibonsi è atteso dall’ultima trasferta stagionale. Allo stadio Fedini duello con una Sangiovannese motivata

Ultima trasferta stagionale per il Poggibonsi, quando segna meno due il conto alla rovescia del 2023-2024 verso gli archivi. La formazione allenata da Stefano Calderini (nella foto) è ospite di una Sangiovannese decisa a mettersi definitivamente al riparo dalle sorprese in chiave permanenza in serie D. E i 180 minuti conclusivi della stagione regolare nel girone E, forniranno dunque in proposito tutti i responsi, dall’area promozione alla retrocessione diretta, passando per i playoff e i playout. I giallorossi non sono interessati da alcuno di questi settori della classifica - quota salvezza ormai garantita, quinta piazza troppo lontana - ma cercheranno comunque di ottenere ancora dei punti utili per onorare sino al termine un campionato che per una tranche ha conosciuto alti e bassi per una tranche per poi assumere i connotati dell’itinerario di segno positivo per il Poggibonsi, tra le fasi conclusive dell’andata e il ritorno nell’insieme. Oltre a Rocchetti e Marcucci, reduci da un turno ndi squalifica, mister Calderini recupera tra i convocati anche Motti dopo l’assenza, per via di qualche acciacco, in occasione della gara allo Stefano Lotti con il Cenaia. Ancora out invece l’esterno della classe 20O4 Bigozzi, che dovrebbe riprendere in settimana secondo le previsioni il percorso sul campo di gioco insieme con i compagni di squadra, in vista dell’impegno di epilogo fuori casa con il Figline. Il tecnico dei Leoni potrà dunque affidarsi stavolta a maggiori opportunità di scelta riguardo all’undici di avvio, lasciando alle spalle la giornata caratterizzata da più defezioni all’interno della rosa come non era avvenuto per qualche tempo nell’ambiente del Poggibonsi.

Allo stadio Virgilio Fedini di San Giovanni Valdarno, con inizio della partita alle 15, la direzione del confronto sarà affidata a Nico Valentini della sezione di Brindisi. Assistenti: Benedetta Bologna di Vasto e Nicola Giancristofaro di Lanciano. Il Poggibonsi potrebbe affidarsi nella circostanza a questo schieramento titolare: Pacini, Rocchetti, Di Paola, Mazzolli, Cecchi, Borri, Marcucci, Camilli, Vitiello, Barbera, Purro.

Paolo Bartalini