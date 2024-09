Calcio Serie D. Il Poggibonsi mette già nel mirino la Sangiovannese. Oggi alle 18 amichevole allo stadio ‘Stefano Lotti’

Prove di Coppa Italia per il Poggibonsi. I giallorossi, oggi allo stadio Stefano Lotti, si cimentano nell’ultima amichevole del percorso estivo in preparazione alla serie D edizione 2024-2025. Arriva il Valentino Mazzola in viale Marconi (ore 18) per il test conclusivo della squadra di Stefano Calderini nel cammino di avvicinamento alle sfide con in palio i tre punti. L’impegno di questo pomeriggio è in programma ad appena tre giorni da quello che sarà poi il debutto nel cartellone di Coppa per i Leoni, che ospiteranno sabato 31 agosto, sempre con inizio alle 18, la Sangiovannese per il turno inaugurale della manifestazione. Un anticipo, insomma, rispetto a quanto previsto dal calendario ordinario della competizione tricolore della D, che fissa i match del primo turno alla domenica a meno di accordi tra i club per una differente collocazione in agenda. Dopo otto giorni dalla sfida con i biancoazzurri del Valdarno sarà poi il momento della gara numero 1 di campionato per il Poggibonsi, che sarà impegnato sul terreno del Trestina. Il tecnico Stefano Calderini prosegue dunque nella sua fase di valutazione degli effettivi, nella ricerca dell’impronta di natura tattica da fornire al suo undici. Un quadro ancora da esaminare nella sua completezza attraverso i riscontri dei singoli collaudi che hanno già offerto sufficienti indicazioni, dalla fine di luglio in avanti. Avverrà così anche adesso in occasione della partita davanti al Mazzola del patron Pianigiani, pronto ad affrontare l’Eccellenza con la guida di Marco Ghizzani e forte del contributo a centrocampo di Saverio Camilli, capitano nelle recenti annate in viale Marconi e pedina simbolo sul rettangolo dell’ascesa del Poggibonsi dalla categoria regionale alla D. Paolo Bartalini