Calcio serie D. Il Prato a casa del Sasso Marconi: "Dobbiamo tirare fuori la fame»

Dopo i due pareggi consecutivi contro Lentigione e Sammaurese, il Prato vuole tornare alla vittoria. Oggi in programma alle 15 c’è un’altra trasferta per i lanieri, stavolta sul campo del neopromosso Sasso Marconi, che fino a questo momento ha collezionato un punto in meno rispetto ai biancazzurri. I bolognesi, proprio come gli uomini di mister Maurizio Ridolfi, hanno iniziato il loro cammino nel girone D di serie D ottenendo un successo, sul campo del Progresso. Poi ecco lo stop interno contro il Fiorenzula, prima del pareggio "on the road" con il Lentigione. Allo stadio Giacomo Carbonchi si annuncia un match nel quale entrambe le compagini scenderanno sul terreno verde di gioco desiderose di ottenere il massimo risultato.

"Mi aspetto una gara insidiosa, un po’ come tutte le partite di questo campionato. Come quello di San Mauro a Pascoli, anche quello di Sasso Marconi è un campo difficile. Troveremo un avversario - afferma mister Ridolfi - che proverà a non farci giocare, quindi è scontato che avremo delle difficoltà. Loro sono una squadra ostica da affrontare e che prova a giocare a calcio. Hanno calciatori rapidi davanti e un centravanti fisico, oltre che elementi in mezzo al campo dotati di buona tecnica. Loro nella costruzione della squadra sono più avanti, ma è piuttosto normale: contro la Sammaurese ho schierato nell’undici di partenza nove giocatori che l’anno scorso non c’erano, mentre loro hanno cambiato solo tre/quattro tasselli rispetto alla passata stagione. Molto comunque dipenderà dalla nostra voglia e dalla nostra fame". Quella fame di strappare i tre punti che sul finire di Sammaurese-Prato è un po’ mancata. "Avrei voluto provare a vincerla, ma la crescita della squadra passa anche da questi risultati. In questa settimana ho visto un passo in avanti. Credo in questi ragazzi: con una prestazione positiva possiamo ottenere un risultato importante a Sasso Marconi". Dal primo minuto dovrebbe toccare in attacco alla coppia composta da Alessandro Romairone e Riccardo Barbuti, entrambi decisivi a San Mauro Pascoli. "Hanno cambiato la gara domenica scorsa. Quando ci sono cinque cambi a disposizione, chi è fuori spesso è più importante dei titolari. Ecco perché è fondamentale farsi trovare pronti - sottolinea Ridolfi - Barbuti? E’ un tassello importantissimo ed è pronto per cominciare dal primo minuto. I ragazzi si sono allenati bene e meriterebbero tutti di giocare. Assenti? L’organico è al completo, fatta eccezione per D’Amato, Cellai e Gemmi. Matteucci è recuperato. A prescindere da chi giocherà, mi aspetto una crescita tecnico-tattica, ma pure mentale. Ma non siamo ancora ad un crocevia: manca ancora troppo alla fine del campionato".

Francesco Bocchini