Calcio Serie D. Il Real Forte anticipa oggi. In casa col Perignano. Cipolli insegue i tre punti

Tre punti per alzare il livello e omaggiare nel miglior modo possibile Gino ‘Il pilastro’ Barsotti, storico collaboratore della società scomparso in settimana.

Il Real Forte Querceta ha due buoni motivi per non sbagliare la sfida interna col Fratres Perignano, anticipata oggi alle 15 al “Necchi-Balloni“: c’è la necessità di mantenere le posizioni nobili della classifica e c’è soprattutto la componente sentimentale, per ricordare chi in questi anni è stato sempre al fianco di questi colori. "È una partita che ci dirà qualcosa di più sul nostro percorso di crescita – spiega il tecnico Andrea Cipolli – perché affrontiamo una squadra che, nonostante un avvio difficile, ha grandi ambizioni. Dobbiamo alzare il nostro livello per portare a casa la vittoria". Il pari a Ponte Buggianese ha confermato i segnali di questi primi mesi: il Real ha lavorato molto sull’equilibrio e sulla solidità; ora il prossimo step è aumentare l’efficacia offensiva. "È naturale – continua Cipolli – che in questo momento ci siano alti e bassi. La squadra si sta comportando bene, a me piace cambiare molto e tutti stanno dando delle risposte convincenti". Cipolli annuncia qualche cambio rispetto all’undici di domenica scorsa. Out Bartolini e il lungodegente Scarpa, recupera per la panchina Fortunato. Nel Perignano il pericolo numero uno è l’ex Giacomo Rossi, autore di 2 reti in campionato.

Probabile formazione: Luci, Solimano, Vignali, Bucchioni, Tognarelli, Vittorini, Meucci, Stringara, Micchi, Mangiarotti, Lucarelli.

Michele Nardini