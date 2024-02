Calcio: Serie D. Il Seravezza deve tornare ai 3 punti. Oggi a Sansepolcro tanti rientri

La 23ª giornata (6ª di ritorno) del girone E di Serie D è iniziata già ieri con l’anticipo Tau-Livorno (terminato 1-2). Oggi tocca a tutte le altre, con la capolista Pianese in casa col Trestina ed il big-match derby maremmano Grosseto-Follonica Gavorrano. Ma il Seravezza Pozzi non può distrarsi con gli altri. Deve guardare a sé stesso e ritrovare quella vittoria che gli manca dal 7 gennaio. Dopo quell’1-0 firmato Benedetti al “Buon Riposo“ col Montevarchi nella prima giornata dopo il giro di boa e dopo la sosta infatti per i verdazzurri sono arrivate 3 sconfitte di fila tutte di misura (con San Donato, Grosseto e Orvietana) ed un pareggio interno col Tau. Eppure il Seravezza non si è comunque allontanato troppo dalla testa della classifica, da cui ora è a -5.

Oggi la squadra di Christian Amoroso sarà nella prima di due trasferte consecutive: in questa domenica al “Buitoni“ di Sansepolcro e poi sabato prossimo in anticipo al “Malservisi-Matteini“ di Bagno di Gavorrano contro il Follonica Gavorrano. Dopodiché, domenica 3 marzo, ci sarà l’attesissimo Seravezza-Livorno nella 25ª giornata. Ma ovviamente le gare vanno affrontate, anche mentalmente, una per volta. Dunque testa ora al Vivi Altotevere Sansepolcro, nel match odierno che alle 14.30 sarà arbitrato da Lorenzo Moretti di Cesena, con assistenti di linea Federico Corbelli di Rimini e Marco Giuliani di Barcellona Pozzo di Gotto. A livello di formazione Amoroso dovrebbe aver recuperato tutti tranne il lungodegente 2003 Maffei e l’altro centrale di difesa 2004 Nannetti (che a sua volta potrebbe averne per un po’). Dietro rientra però il fondamentale 2003 Coly (senza di lui solo un punto fatto nelle ultime quattro gare in cui è stato assente prima per i tre turni di squalifica e poi per un infortunio) così come il terzino 2004 Ivani che ha scontato la squalifica. L’unico in diffida è Granaiola. A rigor di logica dovrebbe rivedersi “l’undici-tipo“, con anche il portiere Lagomarsini che è pienamente recuperato dopo qualche fastidio accusato in settimana al polpaccio.

Probabile formazione (4-2-3-1): 1 Lagomarsini; 2 Salerno (2004), 28 Mannucci, 30 Coly (2003), 8 Ivani (2004); 21 Bedini, 4 Granaiola; 7 Brugognone (2005), 5 Putzolu, 10 Camarlinghi; 9 Benedetti. All. Amoroso.