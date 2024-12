Calcio Serie D. Il tecnico Prosperi saluta la Pianese: "Tiferò per voi»

Prosegue la preparazione della Pianese, in vista della trasferta di domenica sul campo dell’Arezzo. Mister Formisano, al debutto nello stadio amaranto, per il match, dovrebbe avere a disposizione Indragoli, ai box contro la Ternana, mentre sono in via di valutazione Pacciardi e Papini, oltre a Sorrentini, infortunatosi domenica al Comunale. Intanto, nelle stesse ore in cui il club ha presentato Formisano, l’ex allenatore bianconero, Fabio Prosperi, ha affidato ai propri profili social, le emozioni del momento. "Tutte le storie hanno un inizio e una fine – si legge nel post –… La mia con Piancastagnaio e la Pianese è cominciata in Serie D in un Pianese-Cenaia con un paio di centinaia di spettatori e si è conclusa in Lega Pro in un Pianese-Ternana con lo stadio pieno e la squadra in piena zona playoff. Nel mezzo tantissime vittorie. Un campionato vinto. Lo stadio pieno come mai era successo in tanti anni di storia… Una squadra entrata stabilmente in zona play off in un campionato difficile come la Lega Pro e un paese che mi ha accolto e trattato come mai mi sarei aspettato…". "Grazie Pianese – ha quindi scritto Prosperi – e grazie Piancastagnaio. È stata un’esperienza meravigliosa… Grazie a tutti… E da oggi avrete un tifoso in più…".