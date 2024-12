Calcio serie D. Il Tuttocuoio si fa un bel regalo da 3 punti

TUTTOCUOIO

TUTTOCUOIO: Carcani, Moretti, Casari Bertona, Veron, Benericetti (1’ st Boiga), Fino, Di Natale, Russo, Sansaro, Bardini, Centonze (30’st Chiti). A disp.: Dainelli, Haka, Renda, Severi, Fiscella. All.: Firicano.

CITTADELLA VIS MODENA: Piga, Manzotti (16’ st Sala), Serra, Formato, Marchetti (47’ st Rovatti), Sabotic, Guidone, Carretti, Caesar Tesa (49’ st Orlandi), Bertani (14’ st Teresi), Martey (28’ st Sardella). A disp.: Rosa, Gandolfi, Andreotti, Mata. All.: Gori.

Arbitro: Scarpati di Formia.

Marcatore: 46’ st Casari Bertona.

E’ un bellissimo Natale per il Tuttocuoio, che ha battuto nel finale il Cittadella Vis Modena (1-0) chiudendo nel migliore dei modi il girone d’andata e il 2024. Nonostante una formazione rimaneggiata per le numerose assenze (Salto, Lorenzini, Del Rosso, Massaro e Acosty) la squadra di Firicano ha offerto una prestazione gagliarda, dominando di fatto nel secondo tempo. La prima emozione è stata di marca ospite, con l’esperto Guidone che ha scaldato i guanti a Carcani (12’), ma solo tre giri di lancetta dopo i pontaegolesi hanno risposto con Centonze sul cui tiro Piga si è dovuto superare per deviare in angolo. Nella ripresa i padroni di casa hanno iniziato subito col piede sull’acceleratore con un destro di Sansaro largo di poco (9’), il Cittadella Vis Modena si è concesso un break con un destro al volo di Sala di poco a lato (17’), quindi è salito in cattedra il neo acquisto Boiga, entrato nell’intervallo, che prima è andato alla conclusione senza trovare la porta (21’), quindi ha innescato Russo che in corsa ha chiuso troppo il diagonale (32’). Il Tuttocuoio ha continuato a spingere e nel recupero finale ha trovato il regalo che aspettava: slalom di Casari Bertona e sinistro nell’angolo alto. La Serie D ora si ferma, riprenderà il 5 gennaio (Tuttocuoio-Lentigione). Risultati 17a giornata girone D: Pistoiese-Tau Calcio 2-1, Imolese-Forlì 0-2, Piacenza-Zenith Prato 1-1, Prato-Fiorenzuola 5-0, Ravenna-Progresso 1-0, Sammaurese-Lentigione 3-0, San Marino-Riccione 3-0, Sasso Marconi-Corticella 1-1, Tuttocuoio-Vis Modena 1-0. Classifica: Forlì 39 punti, Ravenna 38, Tau Calcio 36, Lentigione 32, Pistoiese 31, Imolese 29, Tuttocuoio 27, Prato 22, Vis Modena 21, Sasso Marconi 20, Riccione, Progresso, Piacenza 18, Corticella 17, Zenith Prato 16, San Marino 15, Sammaurese e Fiorenzuola 12.

