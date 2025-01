Calcio serie D. Il Tuttocuoio va a gonfie vele. È nella top ten delle neopromosse

Il Tuttocuoio è nella top ten delle neopromosse in Serie D. Fra le 36 squadre arrivate quest’anno dall’Eccellenza, come i neroverdi, vuoi per la vittoria del campionato, vuoi per la vittoria della Coppa Italia dilettanti, vuoi per la vittoria degli spareggi play off, al termine del girone di andata la squadra allenata da Aldo Firicano è tra le dieci meglio piazzate in classifica tra le new entry.

Come noto, la squadra di Ponte a Egola è infatti arrivata al giro di boa in 7a posizione con 27 punti in 17 gare e meglio di lei hanno saputo fare soltanto in sette (anche se qualcuna con un punteggio inferiore). Sono, in ordine decrescente di posizione: Ospitaletto, piazzatosi addirittura al comando del girone B con 41 punti in 19 turni (merita ricordare che i gironi A, B e C sono composti da 20 squadre, tutti gli altri 6, compreso quindi il D dov’è inserito il Tuttocuoio, sono invece a 18 squadra), Sambiase, secondo nel girone I con 35 punti, Fulgens Foligno, quarto nel girone E con 31 punti, Teramo, quinto nel girone F con 28 punti, e poi, tutte in sesta posizione, Siena nel girone E con 27 punti, Paterno e Nissa, entrambi nel girone I a quota 24 punti.

Il Tuttocuoio è dunque ottavo in questa curiosa statistica, insieme alla Sarnese, che però è settima nel girone G con 26 punti, quindi con un punto in meno. Nel suo girone il club della presidente Paola Coia si è messo alle spalle, le altre due neopromosse presenti, cioè la Cittadella Vis Modena, nona con 21 punti, e il Sasso Marconi, decimo a quota 20. Il numero maggiore di neopromosse, 6, è finito nel girone A, il numero minore, 3, nei gironi C,D,E.

Domenica sarà di nuovo tempo di Serie D, con i pontaegolesi che ricevono il Lentigione per confermarsi tra le sorprese più liete. s.l.