CALCIO SERIE D. La Folgore corre, Ciliverghe “matato“

La faccenda per la Folgore Caratese comincia a farsi interessante. Primo perché sopra non corrono più come prima. Qualche inciampo Varesina e Desenzano lo fanno, l’Ospitaletto capolista continua a stupire ma forse delle tre è quella che fa un po’ meno paura sulla lunga distanza. Intanto gli azzurri non si fermano e pur ancora privi del loro giocatore più rappresentativo e attaccante più forte (Simeri nemmeno convocato) sbancano anche Ciliverghe mettendo in ghiaccio la partita nel primo tempo grazie alle reti di Rosa in apertura e della solita magia di Ferrandino a pochi secondi dal riposo. I padroni di casa non demeritano, giocano una buona gara, accorciano le distanze però troppo tardi con una conclusione da fuori di Triglia ma mai andranno anche solo vicini al 2-2.

Ro.San.