Calcio Serie D. La Folgore riparte forte a Magenta

Fare meglio di come aveva finito il 2024 era difficile. Ci è riuscita la Folgore Caratese che dopo sei vittorie di fila esordisce nel nuovo anno solare vincendo a Magenta 4-0, sullo stesso campo dove all’ultima di andata aveva lasciato le penne la Varesina. È l’occasione per vedere subito all’opera Riccardo Ravasi che non fa rimpiangere Simone Simeri e mette immediatamente a segno una doppietta. Nel girone di andata con l’Arconatese era andato a segno quattro volte, con la nuova maglia siamo già a metà del tragitto. Magenta è stata anche l’occasione per vedere all’opera il nuovo difensore arrivato nelle ultime ore al posto di Camilleri che ha firmato per il Ciserano. È subentrato alla mezz’ora del secondo tempo al posto di capitan Arpino il possente (è alto 1 e 89) classe 2004 Cosimo Oliveri che dopo il girone di andata giocato alla Pro Palazzolo – dove era approdato lo scorso anno dopo due campionati di D all’Aglianese – vestirà fino a giugno la casacca azzurra. Con alle spalle già una sessantina di presenze in categoria, dopo essere uscito dal vivaio dell’Atalanta, Oliveri è qualcosa di più di un’alternativa per provare a giocarsela alla pari con Ospitaletto e soprattutto con il Desenzano.

Ro.San.