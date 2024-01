Calcio serie d. La Folgore rivede capitan Arpino con la Castellanzese

Castellanzese e Folgore Caratese sono separate da un punto. Le cose non vanno come pronosticato su entrambi i lidi tant’è che i neroverdi proprio lunedì hanno cambiato allenatore: via Scalise dentro Roncari. Gara con in palio punti playout pesantissimi specie dopo la vittoria nell’anticipo di ieri della Clivense sul Villa Valle; perde invece il Legnano col Palazzolo. Tra i protagonisti più attesi c’è sicuramente il capitano Antonio Arpino al rientro dopo la squalifica. Contro la Castellanzese ci sarà al 100%. "L’abbiamo preparata al meglio e l’affronteremo dando tutto noi stessi come stiamo facendo ultimamente. Ogni partita da qui in poi per noi sarà una finale perché ci teniamo tanto a finire bene questa seconda parte di stagione".

Ro.San.