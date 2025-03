Calcio serie D. La lunga sosta del Tuttocuoio. Coia: "Serve qualche altro punto»

Il Tuttocuoio non giocherà neppure domenica. Dopo la sosta per la Viareggio Cup che ha interessato l’intera serie D nel week end scorso, la squadra di Aldo Firicano avrebbe dovuto esibirsi a San Marino. La società biancoazzurra di casa ha però chiesto e ottenuto il rinvio dell’incontro per la convocazione di due suoi calciatori, i difensori Filippo Fabbri e Alessandro Tosi, nella nazionale del Titano, impegnata in casa contro la Romania lunedì nella gara di qualificazione ai prossimi mondiali.

Così il match del Tuttocuoio, valido per la 28° giornata del girone D, si disputerà a Cattolica mercoledì 26 marzo, sempre con inizio alle 14.30. "Non sono felice di questo spostamento, ma non possiamo farci niente" ha commentato la presidente Paola Coia, che poi ha sottolineato il buon campionato condotto dalla sua squadra, ottava in classifica, quando restano da giocare le ultime 7 gare: "Cerchiamo ancora quei punti che ci mancano per arrivare alla salvezza diretta e sono fiduciosa. E devo anche dire di essere contenta del buonissimo campionato che hanno disputato in particolare tre giocatori come il capitano Fino, il vice Chiti, e Bardini, che sono molto cresciuti durante la stagione".