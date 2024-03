Calcio Serie D. La Pianese scappa e si fa raggiungere. Apre Remy, poi Rossetti firma il pareggio. I bianconeri scivolano al secondo posto

Livorno

Pianese

LIVORNO (3-5-2): Facchetti; Carcani, Tanasa, Curcio; Camara, Bellini (88’ Likaxhiu), Luci, Nardi, Goffredi (57’ Savshak); Giordani (76’ Luis Henrique), Rossetti (86’ Tenkorang).

Panchina: Albieri, Ronchi, Menga, Frati, Brenna. Allenatore Fossati.

PIANESE (3-4-2-1): De Fazio; Morgantini, Polidori, Lo Porto; Boccadamo, Proietto (72’ Lulli), Simeoni, Remy; Mastropietro (63’ Kouko), Ledonne (72’ Falconi); Mignani.

Panchina: Iurino, Monanni, Di Martino, Di Mino, Tognetti, Bramante. Allenatore Prosperi.

Arbitro Esposito di Napoli.

Reti: 24’ Remy, 60’ Rossetti.

Note – Ammoniti Giordani, Proietto, Carcani, Remy, Mignani, Luci e Tanasa, spettatori paganti 4.642, angoli 9-4, recupero pt 1’, st 4’.

LIVORNO – Un buon pareggio per la Pianese, che però deve lasciare il primo posto al Follonica Gavorrano. Gli amaranto di casa hanno iniziato bene il match, facendosi subito vedere con un colpo di testa di Tanasa, parato senza problemi da De Dazio. Poi gli uomini di Fossati hanno continuano a premere sull’acceleratore, ma alla prima vera azione offensiva la Pianese si è portata in vantaggio con il destro a girare di Remy dal limite che non ha lasciato scampo a Facchetti, che pure era ben piazzato. La reazione del Livorno è stata veemente: prima ci ha provato un paio di volte da fuori area Nardi, poi Curcio è stato sfortunato a colpire il palo con una spettacolare rovesciata. Successivamente ancora Bellini non ha trovato la porta di pochissimo, da buona posizione. In avvio di ripresa gli ospiti si sono fatti subito vedere con Remy e Mastropietro, sui cui tentativi è stato bravo ad opporsi Facchetti. Al 51’ ancora Mastropietro, al termine di un rapido contropiede, ha messo in difficoltà la difesa di casa, con la sua conclusione che è terminata alta sopra la traversa. Il Livorno si è riproposto in avanti due minuti più tardi, quando Rossetti non ha trovato la deviazione vincente sul traversone dalla destra di Camara. Al 60’ Rossetti, servito in profondità da Giordani, si è riscattato ristabilendo la parità con un preciso diagonale. Il Livorno è andato anche vicinissimo al vantaggio al 66’, quando Nardi, al termine di un rapido contropiede, non ha trovato la porta di un niente. Il Livorno ci ha provato fino alla fine e l’ultima occasione è stata al 93’, quando Luci ha costretto De Fazio alla respinta.