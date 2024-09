Calcio serie D. La Robur vuole restare a punteggio pieno. Il centravanti Semprini pronto al debutto

Il Siena prosegue nel suo quartier generale del ‘Bertoni’ dell’Acquacalda la preparazione in vista del match di domenica a Ghivizzano, in provincia di Lucca, contro il Ghiviborgo. Per Galligani e compagni si tratta di una partita già piuttosto importante: riuscire a vincere in un campo molto difficile tra l’altro permetterebbe di restare a punteggio pieno dopo quattro turni. Un ruolino di marcia davvero difficile da immaginare anche solo poche settimane fa, soprattutto dopo il ko in Coppa Italia. Dopo quello stop però la squadra ha saputo fare quadrato e seppur sempre soffrendo ha raccolto tre vittorie meritate e figlie di un atteggiamento da formazione matura.

In vista di domenica Magrini spera di recuperare il centrale Cavallari uscito all’intervallo contro la Flaminia ma probabilmente già pronto per domenica. Per la prima volta tra i convocati ci sarà invece il centravanti Semprini (foto), arrivato un mese fa ma appiedato da una squalifica di tre turni relativa alla sua permanenza dello scorso anno alla Fermana. Adesso, scontata la squalifica, Semprini può essere un’arma interessante per l’attacco bianconero. Attacco nel quale spera di esserci Giannetti, l’escluso eccellente di domenica scorsa per permettere l’utilizzo di Giusti tra i pali. Se in porta ci dovesse essere il 2006 Stacchiotti allora davanti tornerebbe il numero 9 titolare.

g.d.l.