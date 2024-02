Calcio Serie D. La sfida nella sfida dentro Carpi-Sant’Angelo:. Saporetti contro Gobbi per il trono dei bomber

Avrebbero potuto formare la coppia d’attacco del Carpi, probabilmente con esiti micidiali, anche se non esiste la controprova sul campo. L’unica certezza è che domenica al ’Cabassi’ Simone Saporetti e Francesco Gobbi (in foto contrastato da Calanca) saranno avversari in Carpi-Sant’Angelo, sfida che mette di fronte i due capocannonieri del girone ’D’. Sono 13 fin qui (oppure 14 col gol di Prato che alcuni siti danno a lui e non a Forapani) le reti segnate dal bomber biancorosso, 11 quella della punta dei lombardi. Il numero 10 carpigiano le ha segnate in 19 gare giocate aggiungendo 6 assist, quello rossonero in 22 partite (con 3 assist). In estate Gobbi, già cercato dal Carpi nel 2022, era diventata la prima alternativa a Saporetti. Ma per qualche ora, dopo l’ok di Saporetti, sembrava che Gobbi potesse comunque vestire la maglia del Carpi, quando in uscita da Monterosi poi preferì la certezza del posto a Sant’Angelo, dove era già stato. Destini incrociati che domenica accenderanno la gara del ’Cabassi’, cruciale per entrambe le squadre.

d.s.