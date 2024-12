Calcio serie D. L’Acf Foligno va a Poggibonsi: "Fare meglio che con il Livorno»

FOLIGNO – Poggibonsi – Acf Foligno, ultima sfida prima del giro di boa. I toscani arrivano a questo appuntamento pronti per riscattare lo scivolone subito a Gavorrano, sull’altro fronte l’Acf matricola terribile e autentica sorpresa del raggruppamento è decisa a conquistare un risultato positivo per chiudere nel migliore dei modi un 2024 tutto da incorniciare. "Sì – ammette il tecnico folignate Alessandro Manni – un anno che non dimenticherò dal punto di vista sportivo perché abbiamo raggiunto una promozione dell’Eccellenza dopo una stagione record. E’ stato qualcosa di incredibile, perché vincere non è mai facile. Abbiamo poi iniziato questa avventura in serie D, consapevoli che sarebbe stata un’annata complicata, maal momento possiamo solo essere soddisfatti per un percorso che, all’inizio avremo sottoscritto". L’Acf, dopo aver fermato il Livorno capolista, affronta una squadra ambiziosa e di categoria. "Per uscire indenni da questa trasferta – ha concluso Manni, sarà necessaria una prestazione collettiva, migliore di quella offerta con il Livorno". A Poggibonsi, dopo la squalifica tornerà in campo Elio Calderini. "Sono a disposizione pronto a dare il mio contributo. Gli obiettivi futuri? Fare più punti possibili per mantenere la posizione play off". Acf che oggi a Poggibonsi dovrà fare a meno di Lorenzo Schiaroli, squalificato. Al suo posto possibile l’esordio di Alessio Grea. Intanto, in settimana il ‘diesse’ Filippo Petterini per colmare il vuoto lascato da Gianclaudio Lori, ha portato alla corte di Manni il portiere 19enne David Bulgarelli, cresciuto nelle file del Perugia, in questa prima parte della stagione allo United Riccione.

ACF Foligno: Tognetti, Santarelli, Nuti, Grea, Mancini, Brevi, Ceccuzzi, Settimi (Panaioli), Khribech, Tomassini, Calderini. Carlo Luccioni