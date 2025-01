Calcio serie d. L’Acf ingaggia Porzi cannarese della Samp

FOLIGNO – Ilario Porzi vestirà la casacca dell’Acf Foligno. Il sodalizio folignate non si è perso d’animo e, in poche ore è riuscita a colmare il vuoto lasciato dalla partenza di Tommaso Brevi approdato in Lega Pro nelle fila dell’Arzignano. Il diesse Filippo Petterini, infatti con tempestività, nella giornata di ieri ha definito l’operazione con la Sampdoria portando alla corte di Manni, il 20enne centrocampista Ilario Porzi che da un paio di stagioni ha militato nella squadra Under 17 e della Primavera della società blucerchiata. Porzi, nativo di Cannara, prima di approdare alla Sampdoria era salito alla ribalta in serie D, e prima di rispondere "si" all’Acf era stato anche un obiettivo del Siena. Il neo acquisto dell’Acf ieri ha disputato l’allenamento con la sua nuova squadra, per cui non è da escludere che domani possa esordire in occasione dell’impegno casalingo con la Sangiovannese.