Calcio Serie D. L’Alcione chiede strada al Gozzano. Il Sangiuliano alla prova Carpi

Turno infrasettimanale oggi nel campionato di Serie D con la corazzata Alcione Milano che al centro sportivo Kennedy attende la visita del Gozzano. Gli orange di mister Giovanni Cusatis dopo la bella vittoria di Pinerolo (0-3) vogliono dare continuità alla loro marcia in vetta al girone A.

Tra i meneghini del direttore sportivo Matteo Mavilla regna infatti la consapevolezza che chi farà meno errori lungo il percorso di questo quarto campionato nazionale per importanza, alla fine potrà accedere direttamente dalla porta principale nel calcio dei professionisti.

Un sogno quello della Serie C per attestarsi come terza squadra del capoluogo, che l’Alcione Milano coltiva da tempo e che più che mai è determinato a realizzare nel corso di questa stagione. "Siamo in buon momento - taglia corto mister Giovanni Cusatis - ma non conta niente ora, ma solo alla fine dell’anno. Dobbiamo continuare a stare in queste posizioni e sapendo che ci saranno momenti di difficoltà, ciò che conta ad ogni partita è l’approccio".

Oggi non sarà semplice perché occorrerà gestire anche le energie psicofisiche dei calciatori all’interno di una settimana intensa, in un campionato in cui non bisogna mai abbassare la guardia: "Ci aspetta una partita complicata, qua di semplice non c’è niente. Bisogna farle diventare semplici le gare facendo delle prestazioni sempre di alto livello perché le partite sono tutte complicate e non esistono risultati acquisiti perché bisogna sempre trovare la via giusta per ottenere i punti".

Nel girone D della Serie D trasferta da far tremare i polsi per il Sangiuliano City di mister Andrea Ciceri chiamato a raccogliere punti a Carpi. I gialloverdi sperano di avere anche un pizzico di fortuna in più, raccogliendo i frutti del lavoro fatto in allenamento ed esprimendo le qualità presenti in rosa.

Nel girone B la Tritium vuole sfruttare il turno casalingo allo stadio la Rocca per cercare secondo il volere di mister Di Blasio di puntare all’intera posta in palio, anche se non sarà cosa facile fare lo sgambetto alla Casatese, sicuramente non disposta a recitare il ruolo di vittima sacrificale. Il Club Milano di mister Scavo a Pero aspetta infine la Castellanzese, con il morale a mille dopo l’impresa ai danni dell’Arconatese e spetterà perciò ai locali interpretare al meglio la gara contro una rivale in fiducia. Non esistono infatti gare più insidiose di queste ma ormai il Club Milano ha imparato a conoscere bene la categoria in cui si trova a navigare per la prima volta nella sua storia societaria e perciò la squadra sarà stata ben catechizzata dal proprio allenatore sulle principali insidie dell’incontro odierno.