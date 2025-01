Calcio serie D. Mister Calderini:: "Dopo il ko i leoni guardano avanti»

"Non siamo riusciti a entrare in partita già dai minuti iniziali", ha detto il tecnico del Poggibonsi Stefano Calderini. Un aspetto messo in evidenza nel dopo gara dall’allenatore dei giallorossi, nell’analizzare la partita dei suoi con l’Ostiamare in trasferta, a distanza di una settimana dall’1-0 subìto sul terreno amico con il Grosseto. Coppie di vittorie e sconfitte che si alternano sul cammino dei Leoni, che hanno avuto le loro opportunità per realizzare contro la formazione viola – Borri il più pericoloso per il Poggibonsi, a conti fatti – ma alla fine a esultare sono stati i giocatori locali del neo patron Daniele De Rossi: proprio nei giorni scorsi il campione del mondo del 2006 con gli Azzurri ha assunto le redini del sodalizio del litorale romano, nel quale aveva preso a muovere i primi passi da atleta nelle giovanili.

"La rete avversaria ha avuto origine da un nostro errore – osserva ancora Calderini – e nel secondo tempo invece abbiamo costretto l’Ostiamare nella propria metà campo senza però arrivare a riequilibrare il punteggio. È stata una battuta d’arresto che devi farci riflettere, pensando anche ad aspetti agonistici che nella circostanza sono un po’ venuti meno. I nostri attaccanti nel recente periodo si sono sempre ben comportati, ma stavolta hanno conosciuto delle difficoltà, forse anche a causa della bravura dell’Ostiamare". Ora le attenzioni sono dedicate al match allo stadio Stefano Lotti con il Montevarchi: "Occorre guardare con fiducia al prossimo impegno, cercando comunque un approccio più convincente alla sfida", conclude Calderini. Sedute preparatorie già cominciate per il Poggibonsi, atteso dal classico confronto gli aquilotti del Valdarno nell’appuntamento di domenica pomeriggio.

Paolo Bartalini