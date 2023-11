Calcio serie D. Mister Calderini: "Poggibonsi ko perché incerottato»

Resta in una posizione ’da lato destro’ della classifica il Poggibonsi. Nonostante la buona volontà messa in campo da un gruppo rimaneggiato, i giallorossi hanno conosciuto nella ripresa la sconfitta, 2-0, dal Follonica Gavorrano in trasferta. "Eravamo ‘incerottati’ – osserva Calderini – però la prestazione dai profili della determinazione e dell’impegno non è mancata. Abbiamo assistito a un primo tempo equilibrato: avremmo potuto centrare il vantaggio, ma non siamo stati fortunati. Avevo visto una squadra abbastanza tonica, capace di contrastare le azioni dei locali anche in maniera brillante".

E dopo? "Il gol dell’1-0 ha avuto origine da un pallone perduto in maniera anomala. Di seguito la partita si è complicata: sono emerse le qualità del Follonica Gavorrano". Un collettivo non certo al completo, anzi ridotto ai minimi termini dagli infortuni e dall’influenza: "Una domenica nella quale abbiamo dovuto rinunciare all’apporto di più pedine. Diversi i giovani del team, dato che ai giocatori alle prese con guai fisici si sono aggiunti in settimana Camilli e Borri a causa dei rispettivi stati febbrili. "A proposito di ragazzi, sono contento dell’esordio di Corcione. Sapevamo che sarebbe stata una gara difficile, però ritengo di non avere da dire alcunché alla squadra. Abbiamo fatto poco a livello offensivo, è vero, però era necessaria nell’occasione soprattutto una partita di contenimento". E sul compito del Poggibonsi: "Dobbiamo mettere insieme i punti salvezza. Purtroppo se si indebolisce una squadra, si perdono elementi capaci di fare la differenza". Qualche innesto dal calciomercato dicembrino? "Mi auguro – conclude Calderini – che la società possa agire, in modo da invertire la tendenza e uscire dalla zona pericolosa della graduatoria".

Paolo Bartalini